„Trickfilme mit Stop Motion Studio gestalten“ lautet der Titel einer Fortbildungsveranstaltung, die am Montag, 22. April, 9 bis 13 Uhr, in der Stadtbücherei für pädagogische Fachkräfte und Interessierte angeboten wird. Medienpädagogin Dorle Voigt, zeigt einer Pressemeldung zufolge, wie Tablet-PCs als kreatives Werkzeug im Unterricht, Kita-Alltag, in der Sprachförderung oder außerschulischen Angeboten eingesetzt werden können. Vermittelt wird der Entstehungsprozess eines Trickfilms von der Idee, der Entwicklung eines Drehplans, der Gestaltung der Figuren und Kulissen über das Fotografieren und den Schnitt bis zur Vertonung mit Sprache und Geräuschen.

Der Kurs wird vom Pädagogischen Landesinstitut als Lehrerfortbildung anerkannt. Die Gebühr beträgt 20 Euro, Anmeldungen per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de, unter Telefon 06233 89-630 oder persönlich in der Welschgasse 11. Weitere Informationen gibt es unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei.