Ein fester Bestandteil im Dorfleben im Vorort Eppstein ist das St.-Cyriakus-Fest, das in diesem Jahr am Sonntag, 14. August, stattfindet. Zum Auftakt hält Pfarrer Stefan Mühl um 11 Uhr den Gottesdienst, danach soll ab 12.15 Uhr der Ausschank öffnen.

Der Förderverein St. Cyriakus/St. Thomas Morus Eppstein/Flomersheim lädt zum „gemütlichen Zusammensein bei Getränke und Speisen vor der Kirche in der Dürkheimer Straße in Eppstein“ ein, teilt dessen Vorsitzender Hans Dropmann mit. Mitglieder der Katholischen Frauengemeinschaft werden verschiedene Kuchen für den Verzehr vor Ort und zum Mitnehmen backen.

Stolperstellen beseitigen

Mit dem Erlös des Festes will der Förderverein laut Dropmann unter anderem mobile Scheinwerfer für beide Kirchen anschaffen. So sollen Gottesdienste im Livestream, Konzerte und Hochzeiten in Zukunft mit moderner Lichttechnik professionell ausgeleuchtet werden. Außerdem sei geplant, die Stolperstellen auf dem Kirchenvorplatz in Flomersheim vor der Kirche St. Thomas Morus zügig reparieren zu lassen. „Eine komplette Sanierung des Platzes seitens des Bistums ist an den Kosten gescheitert“, erläutert Dropmann.

Für Ende September lädt der Förderverein zu einem Konzert mit drei BASF-Chören nach Flomersheim in die Kirche St. Thomas Morus ein.