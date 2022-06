Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause lädt die Städtische Musikschule für Samstag, 11. Juni, wieder zu einem Tag der offenen Tür ein. Von 13 bis 17 Uhr präsentiert das Haus sein Angebot. Bis 16 Uhr können Instrumente ausprobiert werden.

Vorgestellt werden einer Mitteilung zufolge die musikalische Früherziehung und die Eltern-Kind-Kurse, die Lehrer des Hauses informieren über die Ausbildung. Zudem soll mit der Bläserklasse ein neues Angebot für Erwachsene präsentiert werden. Infos erteilt Stefan Glöckner unter Telefon 06233 89268 oder per E-Mail an stefan.gloeckner@frankenthal.de. Für die Bewirtung sorgen der Förderverein „Bund der Freunde“ und der Schulelternbeirat. Auf dem Programm stehen zudem Schülerkonzerte. Den Anfang macht um 13 Uhr auf dem Stephan-Cosacchi-Platz die Big Band unter Leitung von Wolfgang Disch. Um 14 Uhr folgt ein Bläserkonzert mit dem Jugendblasorchester (Leitung Santiago Mazzia) und der Stadtkapelle (Leitung Björn Bein). Ab 15 Uhr rocken die Musikschulbands The Big Bang und Nexmunity (Leitung Martin Baumann). Das Abschlusskonzert ab 16 Uhr gestalten die Saitenbande (Leitung Gyöngyi Gontermann), die Stadtstreicher und das Vororchester (Leitung Cami Hotea-Schulz). Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/musikschule.