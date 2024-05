In der Reihe „Filmalternative“ zeigt das Frankenthaler Lux-Kino im Mai jeweils mittwochs um 17.30 und 19.30 Uhr wieder vier aktuelle Streifen aus dem Arthouse-Bereich.

Am 8. Mai steht mit „One Life“ die bewegende filmische Biografie über den britischen Humanisten Nicholas „Nicky“ Winton auf dem Programm. Der junge Londoner Makler Winton (Johnny Flynn) rettete in den Monaten vor dem Zweiten Weltkrieg in einem Wettlauf gegen die Zeit insgesamt 669 Kinder vor der Deportation durch die Nazis. 50 Jahre später im Jahr 1988 wird Nicky Winton (nun gespielt von Anthony Hopkins) immer noch vom Schicksal der Kinder verfolgt, die er nicht in Sicherheit bringen konnte. Erst als er in einer BBC-Fernsehshow einige überlebende Kinder kennenlernt, die inzwischen erwachsen sind, beginnt er, sich mit seiner Schuld und seinem Kummer auseinanderzusetzen.

Eine Woche später geht es am 15. Mai weiter mit der italienischen Tragikomödie „Morgen ist auch noch ein Tag“. Der in schwarz-weiß gedrehte Film handelt von der liebevollen Mutter Delia, die im von US-Amerikanern besetzten Rom unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg lebt. Körperliche und psychische Gewalt gehören in ihrer Ehe zum Alltag. Bis eines Tages ein mysteriöser Brief eintrifft, der ihr den Mut gibt, alles über den Haufen zu werfen und sich ein besseres Leben zu wünschen – nicht nur für sich selbst.

Am 22. Mai steht die Filmkomödie „Kleine schmutzige Briefe“ auf dem Programm. Die auf einer wahren Begebenheit basierende Geschichte spielt im kleinen verschlafenen englischen Küstenstädtchen Littlehampton in den 1920er-Jahren. Eines Tages erhalten Edith (Olivia Colman) und andere in der Stadt anstößige Briefe, gespickt mit gemeinen Beschuldigungen in unflätiger Sprache. Der Verdacht fällt sofort auf Single-Mama Rose. Scotland Yard ermittelt und Rose droht sogar, das Sorgerecht für ihre Tochter zu verlieren.

Weiter geht es am 29. Mai mit der Krimikomödie „Ein Glücksfall“ aus der Feder von Woody Allen. In der britisch-französischen Koproduktion betrügt die junge Fanny ihren besitzergreifenden Ehemann Jean mit ihrem ehemaligen Schulkameraden Alain. Durch die Affäre stellt sie ihr bisheriges Leben in Frage. Doch als Jean ihr auf die Schliche kommt, lässt er Alain kurzerhand beseitigen. Das jedoch bringt seine Schwiegermutter auf den Plan, die nicht so recht glauben mag, dass sich Alain einfach nur abgesetzt hat.

Termin

Die Filmalternative läuft im Mai immer mittwochs, 17.30 und 19.30 Uhr, im Frankenthaler Lux-Kino. Karten gibt es online unter www.lux-kinos.de oder an der Kinokasse.