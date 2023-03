Nach dem einstimmigen Beschluss des Stadtrats vergangene Woche hat die Stadt nach eigenen Angaben am Montag und Dienstag in den Frankenthaler Sporthallen die Warmwasserversorgung wieder angestellt. „Ab Mitte der Woche sollte wieder überall warmes Wasser fließen“, teilte die Verwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Einzige Ausnahme: die Halle der Andreas-Albert-Schule. Dort müsse noch ein Warmwasserspeicher ausgetauscht werden. Diese Arbeiten sollen nach Auskunft der Pressestelle bis Ende dieser Woche erledigt sein. Ein Sportler des HSC Frankenthal hatte nach der Zeitungsmeldung über den Ratsbeschluss informiert, dass die Duschen in der Albert-Halle seit vergangenem Sommer kalt waren und weiter sind. Vor Kurzem hatte die Stadt das mit einem undichten Anschluss am Wasserspeicher und Lieferschwierigkeiten bei Einzelteilen begründet. Ursprünglich war das warme Wasser abgedreht worden, um einer zunächst befürchteten Energiekrise infolge des Ukraine-Kriegs entgegenzuwirken.