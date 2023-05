Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Drahtesel und Gitarre gegen den Welthunger: Lucia Höfer, Zwölftklässlerin an der Freien Waldorfschule Frankenthal, startet am Freitag eine Radtour zugunsten der Hilfsorganisation „Mary’s Meals“. Dabei wird sie fünf Tage lang in die Pedale treten, Straßenmusik machen und Spenden sammeln, um Kindern in armen Ländern, einen Schulbesuch mit Mahlzeit zu ermöglichen.

„Mein einziger Geburtstagswunsch ist es, so viele Menschen wie möglich über den Welthunger zu informieren und gleichzeitig auf die Organisation Mary’s