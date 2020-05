Die wegen der Pandemie am 24. März ausgefallene Verhandlung in Sachen Silbersee-Bebauung holt das Oberverwaltungsgericht (OVG) Koblenz am Mittwoch, 13. Mai, ab 10.30 Uhr nach. Die Normenkontrollklage des BUND-Landesverbands gegen die Gemeinde Bobenheim-Roxheim wird dort verhandelt, wo die Firma Willersinn als Eigentümerin des Silbersees ein 120-Zimmer-Hotel bauen will: auf dem ehemaligen Hofgut Scharrau. Der BUND sieht in dem vom Gemeinderat beschlossenen Bebauungsplan die Belange des Natur- und Artenschutzes nicht ausreichend berücksichtigt. Nach dem Ortstermin, bei dem sich das Gericht einen Eindruck vom Schutzgebiet Silbersee und dem geplanten Hotelstandort verschaffen kann, wird die Verhandlung vermutlich in der Bobenheim-Roxheimer Jahnhalle fortgesetzt.