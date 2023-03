Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Fahrt nach Hertlingshausen ist für Generationen von Frankenthalern ein Höhepunkt ihrer Schulzeit. Das ist auch dem Schullandheimverein zu verdanken, der sich seit 44 Jahren für das Haus und sein Angebot stark macht. Doch dem Verein droht jetzt das Aus.

Fast zwei eng beschriebene Seiten lang ist der Brief, mit dem sich Peter Fruth Anfang des Jahres an die Leiterinnen und Leiter aller 19 Schulen in Frankenthal gewandt hat. Der langjährige Vorsitzende