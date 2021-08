Unter der Devise „Uns gibt es auch noch“ wollen Frankenthaler Schausteller einen Teil ihrer Geschäfte für einige Monate in der Innenstadt aufbauen, weil sie sich dort mehr Zuspruch und bessere Umsätze erhoffen als mit einem mobilen Freizeitpark auf dem Festplatz. Allerdings kämen sie auf dem Rathausplatz mit den Beschickern des Wochenmarkts ins Gehege.

Einem von Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) vorgeschlagenen mobilen Freizeitpark auf dem Festplatz (wir berichteten) standen die 15 Schausteller, die am Mittwoch zum Meinungsaustausch ins Hotel Central kamen, sehr skeptisch gegenüber. Einem „Festplatz to go“. wo der Einkauf nur mit dem Auto möglich wäre, erteilten sie eine klare Absage. „Das ist zwar gut gemeint, rechnet sich aber nicht“, meinte Karl-Heinz Herr. Selbst in Großstädten funktioniere ein solches Konzept nicht. „Auf den Festplatz geht niemand, wir müssen zu den Leuten in die Stadt kommen“, betonte Schausteller Herr und verwies auf die positiven Erfahrungen mit dem Herbstspektakel.

Nickel: Weihnachtsmarkt verlängern

Bürgermeister Knöppel machte die Runde mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen und dem Verbot von Großveranstaltungen bis 31. Oktober vertraut. Nach dem aktuellen Hygienekonzept dürften sich bei Veranstaltungen im Freien gleichzeitig 350 Personen unter Beachtung der Abstandsregel aufhalten. Vorgeschrieben seien dafür außerdem Zugangskontrollen, ein Wegekonzept sowie das Erfassen der Kontaktdaten. Die Überlegungen der Verwaltung gingen dahin, „etwas Attraktives zu bieten, was den Schaustellern hilft“, betonte Knöppel.

Die Corona-Hilfen des Landes seien nur ein Tropfen auf den heißen Stein, kritisierte Ralf-Peter Nickel. „Betteln ist nicht unsere Mentalität. Wir wollen arbeiten und Geld verdienen.“ Die Umsätze wolle er in der Innenstadt machen – am besten von August bis Januar und ohne Platzgeld. Der Weihnachtsmarkt sollte auf zehn Wochen ausgedehnt werden. „Wir brauchen mindestens 50 Betriebstage, normalerweise sind es 200 im Jahr“, sagte Nickel.

Knöppel: Privater Veranstalter

Der Schausteller könnte sich außerdem für einen mobilen Freizeitpark mit geringem Eintritt und vierwöchiger Dauer erwärmen. Ralf-Peter Nickel stellte die Frage in den Raum, welche Fahrgeschäfte kurzfristig nach Frankenthal geholt werden könnten. Für ein Karussell müsse bei vier Wochen Standzeit mit Grundkosten von 20.000 Euro gerechnet werden. Die Stadt komme als Veranstalter nicht in Betracht, stellte Bernd Knöppel klar. Ein potenzieller privater Betreiber müsse ein Konzept vorlegen. Nach RHEINPFALZ-Informationen gibt es einen Interessenten.

Lebhaft wurde die Diskussion, als es um die Suche nach möglichen Standorten für die Schaustellerbetriebe in der Innenstadt ging. Um deren Anzahl zu begrenzen, wurde ein System mit wechselnden Betreibern – wie in Heidelberg praktiziert – vorgeschlagen. „Unsere Stände stehen beim Herbstspektakel weiter auseinander als beim Wochenmarkt“, warf Hans-Ulrich Laux ein. Und Bürgermeister Knöppel machte deutlich, dass die Schaufenster der Geschäfte in der Speyerer Straße und Bahnhofstraße nicht zugestellt werden dürften.

Junski: Verträge mit Beschickern

Während einige Schausteller gerne sähen, dass der Wochenmarkt vom Rathausplatz weiche, machten andere deutlich, niemanden vertreiben, sondern eine Kompromisslösung anstreben zu wollen. Marktmeister Klaus Junski erinnerte daran, dass es verbindliche Verträge mit den Marktbeschickern gebe. Schon die Verlegung wegen Strohhutfest, Herbstspektakel und Weihnachtsmarkt sei in der Vergangenheit immer ein „harter Kampf“ gewesen.

Bürgermeister Knöppel sagte zu, möglichst schnell die in der Innenstadt in Betracht kommenden Flächen ermitteln zu lassen. Im Gegenzug erwarte er von den Schaustellern konkrete Informationen zu Art und Größe der Betriebe, mit denen sie sich beteiligen wollen. Knöppel: „Auch für den mobilen Freizeitpark brauchen wir ein Signal.“

Einwurf: Konfliktpotenzial

Die Schausteller ergreifen in diesen schwierigen Zeiten jeden Strohhalm, um wirtschaftlich zu überleben. Das verdient Unterstützung. Dass sie mit ihren Betrieben in die Innenstadt drängen, ist nachvollziehbar, birgt aber Konfliktpotenzial. Die Beschicker des Wochenmarkts für mehrere Monate vom Rathausplatz zu verbannen, geht nicht. Auch die Händler in der Fußgängerzone werden wenig entzückt sein, wenn ihnen die Schaufensterfronten zugebaut werden. Das Aufstellen von Imbisshäuschen, Süßwarenständen oder kleinen Fahrgeschäften garantiert noch keinen Besucheransturm. Weniger die Dauer eines Markts ist entscheidend, auf Originalität und Attraktivität des Angebots kommt es an. Mehr denn je sind Fantasie und Kreativität gefragt. Während die Verwaltung mit zwei Vorschlägen in Vorlage getreten ist, gaben sich die Schausteller am Mittwoch zurückhaltend und unverbindlich.