Mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe hat ein 37-Jähriger am Sonntagabend aus einem Auto in der Wormser Innenstadt abgegeben. Bei einer Kontrolle zweier Wagen, die laut Zeugen hupend durch die Stadt fuhren und aus denen Schüsse fielen, stellte die Polizei die Waffe und sechs leere Patronenhülsen sicher. Einer der Fahrer, der 37-Jährige aus Worms, räumte die Schüsse ein. Hintergrund sei die Freude über das Ergebnis des Istanbul-Derbys in der türkischen Fußball-„Süper Lig“ gewesen. Dabei hatte am Abend der schon zuvor feststehende neue Landesmeister Galatasaray Istanbul den Stadtrivalen Fenerbahçe 3:0 besiegt. Laut Zeugen sollen auch ein 18-Jähriger und ein 13-jähriges Kind Schüsse aus dem Auto abgegeben haben. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.