Neue Serie, neues Auto – Rennfahrer Marvin Dienst steht vor einer doppelten Premiere. Am Wochenende bestreitet er für das Team Toksport WRT aus der Eifelgemeinde Quiddelbach auf der Strecke in Spa-Francorchamps die ersten beiden Rennen im Prototype Cup Germany des ADAC. Für den 25-Jährigen ist es der erste Einsatz in einem Prototyp.

Die Vorfreude auf die Ardennen-Achterbahn ist bei dem Lampertheimer groß. Zumal er nach dem Umbau – die legendäre Piste bekam im Winter einige neue Kiesbetten und Tribünen –