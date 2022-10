Der SC Rhein-Neckar hat sich selbst überrascht – und ist mit zwei Erfolgen in die Saison der Squash-Regionalliga gestartet. Die Mannschaft aus Frankenthal gewann am zweiten Spieltag – am ersten hatte sie spielfrei – gegen Saarlouis und Illtal.

Das Team um Kapitän Markus Herrmann (Grünstadt) ist nach den beiden nicht unbedingt eingeplanten Erfolgen nun erst einmal Tabellenfünfter. Alle sich davor befindlichen Mannschaften haben jedoch schon vier Partien absolviert. Einen Punkt vor dem SC Rhein-Neckar ist Illtal platziert, gegen das es Siege durch Christophe Le Lan (Limburgerhof), Gabor Krasznai (Bad Dürkheim) und Thorsten Janz (Ludwigshafen) gab, während Herrmann seine Partie verlor. Gegen Saarlouis gestalteten dann alle vier Akteure des SC Rhein-Neckar ihre Partie siegreich gestalten, gaben bei dem Erfolg nur einen einzigen Satz ab.

„Beide Mannschaften sind ersatzgeschwächt angetreten, das hat uns natürlich in die Karten gespielt und uns zu den überraschenden sechs Punkten verholfen“, sagte Herrmann. Vor allem seine drei Teamkollegen gingen ihre Aufgabe sehr konzentriert an und zeigten starke Leistungen, sodass Herrmanns Ergebnis schon gar keinen Einfluss auf den Ausgang der Partien mehr hatten.

Der gute Saisonstart gibt dem SC Rhein-Neckar für die kommenden Wochen nun natürlich viel Rückenwind. Von ihrem ausgegebenen Saisonziel, das Herrmann vorsichtig mit „vorderem Tabellenmittelfeld“ betitelt hat, wollen er und seine Teamkollegen allerdings erst einmal nicht abrücken. „Die kommenden Aufgaben werden deutlich schwieriger. Wenn wir in diesen Partien ebenfalls gute Ergebnisse einfahren, werden wir sicherlich über eine Anpassung der Saisonziele reden. Aber dies wird frühestens nach dem zweiten oder dritten Spieltag der Fall sein“, sagte Herrmann. Bis dahin genießen sie beim SC Rhein-Neckar ihren guten Saisonstart.