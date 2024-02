Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines älteren, silber-schwarzen Motorrollers, der am Mittwochmorgen an einem Unfall im Foltzring beteiligt war. Wie die Polizei am Donnerstag meldete, befuhr die 18-jährige Radfahrerin gegen 7.45 Uhr den Foltzring in Richtung Wormser Straße. Als sie nach links in die Elisabethstraße abbiegen wollte, überholte sie den Roller des Unbekannten. Dabei kam es zur Kollision. Während die Radfahrerin stürzte, flüchtete der Rollerfahrer in Richtung Wormser Straße, ohne sich um den Unfall und die leicht verletzte 18-Jährige zu kümmern. Laut Bericht hatte der Mann einen schwarzen Nike-Rucksack bei sich. Die Polizei bittet im Hinweise unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.