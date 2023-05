Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für die Kulturschaffenden in und um Frankenthal gibt es in diesem Jahr nur einen Ausweg: das Internet. Wer kann, will oder muss, zeigt seine Arbeiten im Netz statt in der Galerie, verlegt sein Konzert von drinnen nach draußen – oder gestaltet den Musikunterricht über Skype, Facetime und Zoom.

Dafür zumindest entscheiden sich die drei Musikschulen in der Stadt, als Mitte März der Unterricht nicht mehr stattfinden kann. Im Musikhaus am Strandbad, an der Music Academy und der städtischen