Dem ambitionierten Plan von Ambros Tremel, auf Frankenthaler Gemarkung eine Windenergieanlage zu bauen, steht noch immer eine interkommunale Vereinbarung im Weg. Allerdings haben sich mit Fortschreiben des Landesentwicklungsplans und Vorgaben auf Bundesebene die Rahmenbedingungen geändert. Das könnte sich in der Region auswirken.

Vor dem Planungs- und Umweltausschuss erläuterte Tremel – er ist Religionslehrer an der Berufsschule in Ludwigshafen und Mitglied bei Parents For Future – seine Absicht, gemeinsam mit anderen