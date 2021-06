Ein Zeuge hat der Polizei in Worms am Montag gegen 15.40 Uhr einen offenbar betrunkenen Autofahrer gemeldet, der in der Innenstadt auf dem Parkplatz Hinterm Ziegelofen gegen einen Pkw geprallt ist. Eine Polizeistreife traf den 60-jährigen Fahrer in seinem Wagen an. Er hatte das andere Auto beim Rückwärtsfahren touchiert und beschädigt. Weil der Mann laut Bericht eine „deutliche Alkoholfahne“ hatte, wurde ein Atemalkoholtest vorgenommen. Das Ergebnis: 2,57 Promille. Der Führerschein des 60-Jährigen wurde sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.