Das Thema „Neue Kompetenzanforderungen durch digitalen Wandel, KI und Nachhaltigkeit“ nimmt sich ein kostenloses Online-Seminar am Freitag, 26. April um 13 Uhr vor. Auf der Agenda stehen Impulsvorträge mit anschließender Diskussions- und Fragerunde. Referentin ist Viola Helge vom Mittelstand-Digital Zentrum Kaiserslautern. Die Veranstaltung ist Teil einer Reihe, die von der Frankenthaler Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Standortentwicklung und Tourismus in Zusammenarbeit mit dem Mittelstand-Digital Zentrum Kaiserslautern organisiert wird. Das Angebot richtet sich an Handel, Gewerbe, Gastronomie. Anmeldungen sind unter www.frankenthal.de/wifoe-workshops möglich, Anmeldeschluss ist der 23. April. Weitere Veranstaltungen in der Reihe sind „Künstliche Intelligenz im Mittelstand (Chancen, Risiken, KI-Readiness, Best Practices)“ am Dienstag, 7. Mai von 9.30 bis 12.30 Uhr und „Google Unternehmensprofile – wie werde ich sichtbar?“ am Dienstag, 4. Juni von 16.30 bis 19 Uhr. Beide sollen in Präsenz stattfinden und sind ebenfalls kostenlos.