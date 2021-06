Denkanstöße zum Klimawandel geben und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen will eine Online-Veranstaltung in der Reihe vhs.wissen live. Am 29. Juni, 19.30 Uhr, werfen zwei junge Journalistinnen einen Blick auf die Klimabewegung Fridays for Future .

„Jetzt oder nie: Kann die Klimabewegung das Klima noch retten?“ Unter diesem Titel wollen Charlotte Haunhorst und Nadja Schlüter von „Jetzt“, dem jungen Magazin der Süddeutschen Zeitung, mit den Teilnehmern diskutieren. Fridays for Future ist binnen weniger Monate eine weltweite Bewegung von jungen Leuten geworden, die weitreichende Maßnahmen gegen die drohende und teils schon vorhandene Klimakatastrophe fordert und durchsetzen will. Das Ziel: Die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen. Millionen Schüler haben gestreikt und demonstriert, auch in Frankenthal.

Soll man künftig wieder streiken, statt in die Schule zu gehen, wenn die Pandemie halbwegs vorüber ist? Oder zu härteren Maßnahmen greifen; Straßenkreuzungen besetzen wie die radikaleren Klimaschützer von „Extinction Rebellion“? Oder frustriert aufgeben, weil Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu langsam reagieren? Diese Fragen sollen an dem Abend diskutiert werden. Wer dabei sein will, kann sich kostenlos anmelden und erhält einen Zugangslink per E-Mail.

