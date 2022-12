Ärger und Überraschung bei Anwohner war groß, als der Verkehrsüberwachungsdienst im südlichen Teil der Oggersheimer Straße in Studernheim Knöllchen verteilt hat: an Autos, die auf den geschotterten Flächen zwischen Fahrbahn und Bürgersteig geparkt waren. Die Stadtverwaltung will jetzt auf CDU-Anfrage hin prüfen, wie die rechtliche Situation ab der Kreuzung der Anna-Maus-Straße ist. Die Christdemokraten hatten darauf hingewiesen, dass auf den beschriebenen Flächen schon seit Jahrzehnten geparkt werde. „Es gab einen großen Aufschrei“, beschrieb CDU-Vertreter Manuel Baqué die Reaktion im Haupt- und Finanzausschuss. Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) versprach, die Frage zu klären und die Bürger entsprechend zu informieren. Es habe Hinweise gegeben, dass die Bereiche zwischen den Bäumen in der Oggersheimer Straße von der Stadt geschottert worden seien. Falls es sich rechtlich um Grünflächen handele, dürften dort keine Pkw abgestellt werden, erläuterte Knöppel.