Nach zwei Siegen in Folge geht Oberligist HSG Eckbachtal voller Selbstvertrauen an die nächste Heimaufgabe am Sonntag (17 Uhr) gegen die HF Illtal. Dabei wissen die Trainer Thorsten Koch und Mohamed Subab, dass sie sich auf den Nachwuchs verlassen können.

Wenn man aus sechs Spielen drei Siege und drei Niederlagen eingefahren hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man sich im Mittelfeld der Tabelle befindet. So geht es der HSG Eckbachtal auf dem