Die Prioritäten waren für viele Frankenthaler am OB-Wahlsonntag klar: Vor der ganz großen Hitze erst einmal ein Kreuzchen machen und dann zur Abkühlung ins Strandbad. Während die Freizeitanlage vormittags noch wenig besucht war, war man in einigen Wahllokalen positiv überrascht, dass schon bis zur Mittagszeit relativ viele Stimmzettel in den Urnen lagen.

In Studernheim konnte es eine Dame gar nicht abwarten, sie stand schon vor 8 Uhr am katholischen Pfarrheim und musste bis zur offiziellen Öffnungszeit vertröstet werden. Der übliche