Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Kletterhalle Pfalz Rock der Frankenthaler Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) werden Gurte, Seile und Karabiner am Sonntag zur Seite gelegt. Unter den emporragenden Kunstfelsen steht am Abend einmal nicht der Alpinsport, sondern die Musik im Mittelpunkt. Um 19.30 Uhr spielt die Track4 Bigband der IG Jazz mit Jens Bunge als Special Guest ihr Neujahrskonzert.

Für die Jazzer ist es nicht der erste Auftritt in diesem ungewöhnlichen Konzertsaal. Im Dezember 2021 nutzte die Track4 Bigband im zweiten Corona-Winter die Kletterhalle mit ihren großzügigen