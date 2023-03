Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der erste Eindruck am neuen Arbeitsplatz in Frankenthal fällt schon mal positiv aus: Karin Wolf ist von der freundlichen und kollegialen Aufnahme am Albert-Einstein-Gymnasium (AEG) hocherfreut. Als stellvertretende Schulleiterin folgt sie auf Marion Rink, die sich vor den Sommerferien in den Ruhestand verabschiedet hatte.

„Ich habe große Lust auf diese Schule bekommen“, hebt Karin Wolf im Gespräch mit der RHEINPFALZ hervor. Besonders schätze sie, dass Diversität am AEG eine große Rolle spiele