Geschichten zu Zelturlauben und zur deutsch-französischen Völkerverständigung gab es bei der Jahresabschlussfeier der Naturfreunde. Bei einem abwechslungsreichen Programm mit Musik und Tanz wurden am Samstag langjährige Vereinsmitglieder geehrt. Und die schwelgten in Erinnerungen.

Stolze 70 Jahre gehört Rudi Klug den Naturfreunden an. Wie der Verein bedauert, musste er krankheitsbedingt in Abwesenheit geehrt werden. Klug war lange Zeit Hüttenwart im Naturfreundehaus Rahnenhof in Hertlingshausen und Vorsitzender der hiesigen Ortsgruppe. Das Vereinshaus im Ziegelhofweg ist nach ihm benannt.

Für ihre 65-jährige Mitgliedschaft wurden Hilde und Heinz Müller geehrt. Hilde Müller berichtete von der freundlichen Aufnahme ihrer Familie in der Gruppe, von Motorwandern, Zelturlauben und den Freundschaften, die sich zwischen deutschen und französischen Naturfreunden entwickelt hätten. In den späten 50er-Jahren sei die sorgen- und vorurteilsfreie Begegnung von Franzosen und Deutschen noch keine Selbstverständlichkeit gewesen, betonte Müller. „Die Völkerverständigung musste erarbeitet werden.“ Inzwischen sei die Partnerschaft zwischen „Les Amis de la Nature de Colombes“ und den Frankenthaler Naturfreunden eine feste Größe im Vereinsleben.

60 Jahre ist Ingrid Haffner schon bei den Naturfreunden. Nach Erfahrungen in der Jugend- und Tanzgruppe leitete sie die Kindergruppe und ist als Kassiererin bis heute aktives Vorstandsmitglied. Haffner tanzt begeistert in der Line-Dance-Gruppe, wovon sie bei sogleich eine Kostprobe gab. Auch beim Bastel- und Spieleangebot mischt sie mit.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Alis Hoppenrath geehrt sowie Elke Hirdt-Bender, Stefan Bender, Jan Heinrich, Vinzens Weitsch und Bernhard Hobrack, die für die Feier jedoch absagen mussten. Das Programm endete mit Gitarrenmusik und dem Lied „Feliz Navidad“.