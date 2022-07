Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat die Ermittlungen zum Brand in der Nacht zum 26. Mai im Bobenheim-Roxheimer Gewerbegebiet In den Fuchslöchern eingestellt. Sie geht aber nach wie vor davon aus, dass Brandstiftung die Ursache dafür ist, dass auf dem Gelände eines Baustoffhandels Paletten mit Glaswolle und Farbeimern Feuer gefangen hatten.

Wie Oberstaatsanwalt Kai Hempelmann auf Anfrage mitteilt, konnten im Brandschutt keine Spuren eines technischen Defekts gefunden werden. Es gebe eine Videoaufnahme kurz vor der Brandzeit gegen 23.20 Uhr. Sie zeige eine nicht zu identifizierende Person, die auf einem Zweirad, vermutlich einem Kleinkraftrad, vom Feldweg im Südring kommend an dem Betriebsgelände vorbeifährt und etwas über den Zaun wirft. Wenig später brennt die dicht am Zaun gelagerte Glaswolle. Schätzte die Polizei kurz nach der Tat den Schaden auf 50.000 Euro, so muss man laut Hempelmann nun von 100.000 Euro ausgehen.