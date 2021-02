„Klassik in der Kirche“ heißt eine Reihe, bei der Mitglieder der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Eigenregie Gottesdienste in der Region musikalisch begleiten. Am Sonntag, 28. Februar, spielen drei Streicher in der Friedenskirche.

Entstanden ist das Format aus der Situation heraus, dass dem Orchester durch die Corona-Beschränkungen fast sämtliche geplanten Auftritte weggebrochen sind. Auch er selbst habe im März 2020 plötzlich drei Stunden am Tag Zeit zum Üben gehabt, „so viel wie seit dem Studium nicht mehr“, sagt Bratschist Martin Straakholder, der den Termin in der Friedenskirche für sich und zwei Kollegen in Absprache mit Pfarrer Martin Henninger organisiert hat. Die Musiker wollten zeigen, dass sie arbeiten wollen und zugleich Menschen weiter in Kontakt mit Musik bringen. Denn auch in Kirchen ist das Singen der Gemeinde, für Henninger ein wichtiger Teil des Gottesdienstes, nicht erlaubt.

Werke von Mozart und Bach

Für den 10-Uhr-Gottesdienst am Sonntag hat Straakholder gemeinsam mit Geiger Jefferson Schoepflin und Cellist Eric Trümpler „einige sehr feine, kleine Stücke“ ausgewählt. Auf dem Programm stehen drei der „Sechs langsamen Sätze und Fugen nach Johann Sebastian Bach“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Der Salzburger Komponist, ein großer Verehrer des Thomaskantors, hat einige Fugen von Johann Sebastian und Wilhelm Friedemann Bach für Streicher bearbeitet und ihnen eigene, langsame Einleitungssätze vorangestellt. Für Straakholder passen die Werke gut in einen Gottesdienst und könnten die nötige „andächtige Atmosphäre“ formen.

Vielseitige und erfahrene Musiker

Martin Straakholder ist als langjähriger stellvertretender Solo-Bratschist der Staatsphilharmonie seit Anfang des Jahres im Ruhestand. Der Musiker lebt seit mehr als 30 Jahren in Frankenthal. In die Friedenskirche kommt er mit zwei Kollegen. Der Amerikaner Jefferson Schoepflin ist Geiger in dem Orchester mit Sitz in Ludwigshafen. Als Komponist hat er unter anderem Musik für Film und Fernsehproduktionen geschrieben. Außerdem fiedelt und singt er in der Country-Western-Band „Riders“. Der Deutsch-Amerikaner Eric Trümpler, Violoncello, hat 1994 die Kinderkonzerte der Staatsphilharmonie gegründet. Seit 20 Jahren unterrichtet er an der Lucie-Kölsch-Musikschule in Worms und leitet das Wormser Kammerorchester.