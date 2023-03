Komplett ausgebrannt ist nach Angaben von Polizei und Feuerwehr am Montag ein Mercedes auf der L523 zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim. Den Beamten zufolge entstand Schaden in niedriger fünfstelliger Höhe. Der Mann am Steuer habe die Flammen gegen 17.15 Uhr während der Fahrt bemerkt und den Wagen auf Höhe des Kräppelweihers zum Stehen gebracht. Er blieb unverletzt. Die mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften ausgerückte Feuerwehr Frankenthal habe den Brand unter anderem mit Schaum gelöscht. Ein Übergreifen auf Buschwerk und Grünstreifen habe verhindert werden können. Die Polizei hatte die Spur Richtung Norden für Lösch-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis etwa 19.30 Uhr gesperrt. Währenddessen versuchte ein 35 Jahre alter Rollerfahrer, die Unfallstelle auf dem Feldweg parallel zur Landstraße zu passieren. Vor einer Kontrolle sei er geflüchtet. Ohne Erfolg: Die Beamten ermittelten seine Adresse anhand des Kennzeichens. Das Weite gesucht hatte er, wie sich dort herausstellte, weil er unter Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war und keinen gültigen Führerschein besaß.