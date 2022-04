An jedem ersten und dritten Donnerstag im Monat findet ab sofort wieder die Hebammensprechstunde im Mehrgenerationenhaus, Mahlastraße 35, statt – die erste gleich am 7. April. Das Angebot ergänze die klassische Schwangerschaftsvorsorge, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Bei Fragen zu körperlichen Beschwerden rund um die Schwangerschaft, Geburt und im ersten Lebensjahr des Kindes gebe Hebamme Katharina Vester in Einzelterminen ihr Wissen zur Gesundheit von Mutter und Kind weiter. Dies umfasse Still- und Ernährungsberatung sowie bei Bedarf auch Wiege- und Nabelkontrolle. Die Leistungen sind laut Stadt über die gesetzliche Krankenversicherung abgedeckt. Anmeldung bei Katharina Vester, Telefon 01577 7850246. Infos im Netz unter www.frankenthal.de/mgh.