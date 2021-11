Die Stadtverwaltung hat nach Angaben von Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) am Freitagnachmittag den vierten Stock des ehemaligen Hotels im Meergartenweg wieder für die Rückkehr der Bewohner freigegeben. Diese Etage des Gebäudes war am 5. November gemeinsam mit dem ohne Baufreigabe aufgesetzten fünften Geschoss geräumt worden. Anlass dafür waren bei einer Routinekontrolle in dem Komplex festgestellte Verstöße beim Brandschutz und das Fehlen von Flucht- und Rettungswegen. 30 Personen mussten daraufhin in Notunterkünfte umziehen. Die Bewohner des fünften Stocks können Hebich zufolge noch nicht zurück in ihre Wohnungen. Auch dort müssen vom Eigentümer der Immobilie erst sämtliche festgestellten Mängel beseitigt werden.