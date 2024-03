Die Gemeinden im Frankenthaler Umland suchen für den „Dreck-weg-Tag“ Freiwillige, die achtlos weggeworfenen Müll einsammeln. Wer am Samstag, 23. März, mit anpacken möchte, sollte feste Schuhe tragen und Handschuhe mitbringen. Treffpunkt für die Müllsammelaktion in Beindersheim ist um 9.30 Uhr auf dem Parkplatz in der Rudolf-Harbig-Straße. Im Anschluss erwartet die Teilnehmer ein kleiner Snack. In Dirmstein treffen sich die Helfer um 9 Uhr am Bauhof (Affenstein 30) zur Aktion „Saubere Landschaft“. Danach soll es am Dicken Baum eine Stärkung geben. Ebenfalls um 9 Uhr geht es in Laumersheim los. Sammelpunkt ist hier der Platz an den Glascontainern an der A6-Unterführung in Richtung Weisenheim am Sand. In Großniedesheim kommen die Helfer um 9 Uhr am Jugendtreff zusammen und bekommen gegen 12 Uhr ein Mittagessen.