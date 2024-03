Eine Minitour durch die Altenheime der Region unternahm vor Kurzem der 1. Frankenthaler Männerchor 03. Stationen waren diesmal die Pro-Senioren-Residenz Frankenthaler Sonne und die Residenz Altera in Frankenthal, gefolgt vom Haus Maximilian in Dirmstein. Den Abschluss bildete das Caritas-Altenzentrum Heilig Geist in Frankenthal. Wie der Chor mitteilt, sorgte das Ensemble mit seinem jeweils halbstündigen, aus deutschen Liedern bestehenden Programm für Abwechslung bei den Bewohnern. Unter der Leitung von Walter Zipp erklangen etwa „Die Rose“, „Geistreiter“, das „Palzlied“ und „De schäne Karl vun Frongedahl“. Die Moderation übernahm Roman Winter. „Es macht einen Riesenspaß, wenn man sieht, wie sich die Bewohner freuen, mitwippen und teilweise sogar mitsingen“, sagt Dirk Fellhauer, stellvertretender Vorsitzender des Chors.