Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zahlreiche Vereine haben in den vergangenen Wochen der Deutschen Classic-Kegler Union (DCU) den Rücken gekehrt und versuchen nun ihr Glück beim Konkurrenzverband Deutscher Keglerbund Classic (DKBC). Anfangen müssen sie aber in den unteren Ligen des Landesfachverbands (LFV) Rheinland-Pfalz Sektion Classic. Der LFV musste ob des großen Zulaufs neue Ligen einrichten, in denen auch der TuS Gerolsheim vertreten sein wird.

Fast hätten die Herren des TuS Gerolsheim das Vierteljahrhundert voll gemacht. „Im kommenden Jahr wären wir 25 Jahre ohne Unterbrechung in der Ersten oder Zweiten Bundesliga gewesen“,