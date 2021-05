Gute Nachrichten aus dem Gesundheitsamt in Ludwigshafen: Am gestrigen Mittwoch lagen der Behörde keine neuen Coronavirus-Infektionen aus Bobenheim-Roxheim oder der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim vor. Im gesamten Rhein-Pfalz-Kreis wurden nur sieben neue Fälle registriert. Damit sind es kreisweit 229 aktive Infektionen beziehungsweise Quarantänefälle, darunter 18 in Bobenheim-Roxheim und 20 in der VG. Großniedesheim ist der Statistik zufolge momentan coronafrei.

Fünf neue Fälle im Kreis Bad Dürkheim

Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim informierte am Mittwoch über 76 aktive Fälle im Kreisgebiet, fünf davon kamen innerhalb eines Tages neu hinzu. Auf die Verbandsgemeinde Leiningerland entfallen 19 akute Quarantänefälle. Corona-Ausbrüche in Einrichtungen wie Schulen oder Pflegeheimen gibt es in beiden Landkreisen der Verwaltung zufolge nicht.

Hinsichtlich des kurz vor Pfingsten bekannt gewordenen Infektionsgeschehens in einem Agrarbetrieb in Hochdorf-Assenheim mit 20 Fällen gibt die Rhein-Pfalz-Kreisverwaltung jetzt Entwarnung: Es gebe keine Hinweise darauf, dass sich der Ausbruch im Dorf ausgebreitet habe.