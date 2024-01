In Beindersheim, Heßheim und Heuchelheim ist am Samstag kurzzeitig der Strom ausgefallen. Wie die Stadtwerke in Frankenthal mitteilen, wurde der Bereitschaftsdienst des Energieversorgers gegen 18 Uhr von Dorfbewohnern darüber informiert. Vor Ort hätten die Experten bei der Fehlersuche im Netz der Stadtwerke jedoch keine Ursache für die Stromausfälle ausfindig machen können. Wie weitere Prüfungen laut Bericht ergaben, ist es offenbar im vorgelagerten Netz der Pfalzwerke für die betroffenen Ortsgemeinden zu einem Kurzschluss gekommen. Heßheim und Heuchelheim seien nach etwa fünf Minuten wieder mit Strom versorgt, Beindersheim sei nach gut 20 Minuten wieder am Netz gewesen, schreiben die Stadtwerke weiter.