Das Grundstück einer ehemaligen Kfz-Werkstatt An der Kappesgewann im Vorort Studernheim soll künftig für einen Kleinkurierdienst und ein Kleintransportunternehmen genutzt werden. Wie bereits im Ortsbeirat, der einer Bauvoranfrage zugestimmt hat, stieß das Vorhaben auch im Planungs- und Umweltausschuss am Donnerstag auf Skepsis. Bedenken äußerten CDU und FWG, die sich bei der Abstimmung enthielten, unter anderem wegen der ohnehin angespannten Verkehrssituation in Studernheim. Eine Sorge: Das für den Stadtbus-Verkehr zuständige Unternehmen Dürk in der Nachbarschaft könnte durch die Fahrzeuge behindert werden. Nähere Untersuchen wie ein Verekehrs- und ein Lärmgutachten sind laut Verwaltung erst bei einem Bauantrag des Bauherrn notwendig. Man werde das Projekt, dessen Voranfrage auch der Ausschuss mit sieben Ja-Stimmen mehrheitlich absegnete, im Auge behalten, kündigte Ortsvorsteher Karl Ober (SPD) im Ausschuss an.