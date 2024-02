Den freiwilligen Helfern im Kunsthaus hat Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) am Dienstag bei einer kleinen Feier gedankt. 42 Freiwillige engagieren sich, teilweise bereits seit vielen Jahren, als ehrenamtliche Aufsichtskräfte bei den Ausstellungen. „Die Türen des Kunsthauses sind für alle geöffnet, jeder ist willkommen, die Ausstellungen ohne Eintritt anzuschauen, darauf sind wir stolz“, zitiert die Stadt den OB in einer Pressemitteilung. Das sei nicht zuletzt den Ehrenamtlichen zu verdanken. Seit der Eröffnung 2007 aktiv sind Maria-Luise Beck, Renate Hell, Ingrid Kling, Margarete Larsen, Bernd Schild und Gisela Schuff. Die meisten Dienste haben laut Verwaltung seitdem Schild (310), Schuff (299), Hell (219) und Kling (208) geleistet. Die Kulturstiftung suche weiterhin Kräfte, die Aufsicht führen, Auskunft geben und Kataloge verkaufen. Wer sich dafür interessiert, kann sich an den Bereich Kultur und Sport der Stadt wenden. Ansprechpartnerin ist Manuela Engel-Heil, Telefon 06233 89-456, E-Mail manuela.engel-heil@frankenthal.de. Die acht Ausstellungen des Kunsthauses 2023 haben mehr als 3100 Besucher gesehen. Die größte Resonanz hatte „Orte, Landschaften und Figuren“ von Anette Ziegler und Dieter Kühn mit 845 Besuchern.