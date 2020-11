Der mit 2.500 Euro dotierte Kulturförderpreis der „Kulturstiftung der ehemaligen Kreissparkasse Rhein-Pfalz“ geht in diesem Jahr an Willi Brausch. Damit würdigt die Sparkassenstiftung das vielfältige Wirken des in Heuchelheim lebenden Musikers und Songwriters. Aufgrund der Abstands- und Hygieneregelungen gab es in diesem Jahr keine Übergabeveranstaltung. Die Würdigung des Preisträgers erfolgte mit Videobotschaften, die unter https://bit.ly/sparkassemusic abrufbar sind.

Als Wein- und Kulturbotschafter der Pfalz ist Willi Brausch weit über die Grenzen des Rhein-Pfalz-Kreises bekannt. Mit seiner Gitarre spielt er original Pfälzer Gassenhauer, erzählt mit Pfälzer Mundart Geschichten über die Pfalz, die ungetrübte Pfälzer Lebensfreude und die Liebe zum Wein. Mit seinem Song „Mein Oba, Fritz Walter un isch“ ehrte er Fritz Walter. Zum Jubiläum „100 Jahre Betzenberg“ wurde er dafür vom 1. FCK eingeladen dieses Lied im Mai 2020 auf dem Betzenberg zu spielen. Während der Corona-Pandemie komponierte er weitere Lieder wie etwa „Klapprad“ und stellte diese über sein Facebook-Account der Öffentlichkeit zur Verfügung.