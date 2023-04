Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fans von Regionalkrimis sollten sich in den nächsten Wochen eine stabile Datenverbindung zulegen. Weil das für März geplante Krimifestival Kurpfalz in den Herbst verschoben wurde, bieten einige Autoren eine Reihe von Lesungen und Diskussionen auf Online-Kanälen an. Los geht’s am 10. März mit einem Livestream aus dem Congress-Forum Frankenthal.

Ein Festival von Autoren für ihre Leser: Das ist das Krimifestival Kurpfalz, das seit 2011 alle zwei Jahre im März zu Lesungen und Diskussionsrunden an verschiedenen Orten in der