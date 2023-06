Nachdem der Krankenhausausschuss schon bei seiner Sitzung vor Pfingsten Aufträge für Ausbau und Modernisierung der Stadtklinik in Höhe von fast 2,5 Millionen Euro vergeben hat, ist beim Treffen des Gremiums am Dienstag, 6. Juni, 17.30 Uhr, im Congress-Forum (Spiegelsaal), die nächste Tranche für den laufenden Neubau dran. Auf der Tagesordnung stehen Beschlüsse unter anderem für die Vergabe von Heizung, Kältetechnik, Lüftung und die Versorgung mit medizinischen Gasen im Gesamtvolumen von rund 3,75 Millionen Euro an. Neben diesem wichtigen Zukunftsprojekt beschäftigt sich der Ausschuss aber auch mit einer runderneuerten Betriebssatzung für das als Eigenbetrieb geführte kommunale Krankenhaus. Die Anpassungen des Regelwerks betreffen unter anderem den Informationsfluss aus dem Direktorium an den zuständigen Krankenhausdezernenten im Stadtvorstand. Einige der Änderungen dienen der Beschlussvorlage zufolge auch dazu, die Rolle des Kaufmännischen Direktors in wirtschaftlicher Hinsicht zu präzisieren. Die Satzung, über die auch der Stadtrat abstimmen muss, löst die seit 2008 gültige Vorgängerversion ab.