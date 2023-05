Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Über 100 Kilometer sind 16 Nordmann-Tannen nach Frankenthal gereist. Sie spielen die Hauptrolle in der Spendenaktion des Kinderschutzbunds, die im Autohaus Bürkle mit Unterstützung zahlreicher Helfer über die Bühne ging.

Auch beim Kinderschutzbund läuft in diesem Jahr einiges anders als sonst: Vor Corona stand in der Adventszeit in der Innenstadt traditionell ein Wunschbaum, geschmückt mit Zetteln. Darauf