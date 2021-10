Natürlichen Kreisläufen geht Andrea Liebers in ihrem neuen, im Worms-Verlag erschienenen Kinderbuch „Kaling, Kalong – Was kommt nach dem Regen?“ auf die Spur. Zusammen mit Illustratorin Sophia Stephanie schuf sie ein Mitmachbuch, das zum Klänge erkunden, Meditieren und Philosophieren einlädt.

„Wie wird es sein, wenn wir als Regen aus der Wolke fallen? Wo werden wir ankommen?“, fragen sich die Regentropfen, die in der großen Wolke am Himmel entlanggeschaukelt werden. Jeder hat etwas anderes darüber gehört, was mit ihnen passieren wird, wenn sie auf dem Boden gelandet sind. Es bleibt den Regentropfen nichts anderes übrig, als zu warten und es selbst zu erfahren.

Natürliche Kreisläufe wie die der Regentropfen können einen Anlass geben, sich über das Werden und Vergehen Gedanken zu machen, schreibt der Worms-Verlag in einer Pressemitteilung. Denn was passiert mit dem Tropfen, wenn er verdunstet ist? Und was passiert mit uns Menschen, wenn unser Leben an sein Ende gekommen ist? Werden wir weiterexistieren? Wenn ja, wie und „als was“?

Auch zum Vorlesen geeignet

Die Kinder- und Jugendbuchautorin Andrea Liebers, die Germanistik und Latein des Mittelalters studiert hat und in der Nähe von Heidelberg wohnt, hat bereits mehrere Kinderbücher im Worms-Verlag veröffentlicht. Diese beschäftigen sich zumeist mit ethischen Fragen und alternativen Sichtweisen auf den Alltag. Das in der Reihe „Edition Kimonade“ erschienene Buch „Kaling, Kalong – Was kommt nach dem Regen?“ ist auch zum Vorlesen für Kinder ab drei Jahren geeignet.

Noch Fragen?

Das 32-seitige Hardcover-Buch ist für 14,80 Euro im Handel unter der ISBN 978-3-947884-55-1sowie im Netz unter www.wormsverlag.de erhältlich.