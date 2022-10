Der Katholische Krankenpflegeverein hat einen neuen Vorsitzenden. Pfarrer Klaus Meister wurde bei der jüngsten Mitgliederversammlung einstimmig zum Nachfolger von Pfarrer Stefan Mühl gewählt, der nicht mehr in Frankenthal tätig ist.

Rückläufig ist die Anzahl der Mitglieder des Katholischen Krankenpflegevereins. Waren es 2021 noch 211, sind es aktuell nur noch 196, wie Schriftführer Erich Jaschek informierte. Als Gründe nannte er Todesfälle und Umzüge in Heime. Jaschek bat die Anwesenden, neue Mitglieder anzuwerben. Den ehrenamtlichen Besuchsdienst habe vor einem Jahr Elke Ziebell übernommen. Dafür gebe es positive Rückmeldungen. Jaschek wies auf den vom Seniorenbeirat initiierten offenen Seniorentreff hin, der montags von 10 bis 12 Uhr in den Räumen des Jugendcafés im Pilgerpfad (am Edeka-Markt) stattfindet.

Die Vereinskasse wies ein Minus von 137,31 Euro auf, wie Kassenwartin Gudrun Jaschek erläuterte. Ein Großteil der Einnahmen werde jedes Jahr an die Ökumenische Sozialstation überwiesen. Elke Ziebell berichtete, dass sie viele Vereinsmitglieder persönlich aufgesucht habe. Von einigen Mitgliedern lägen keine aktuellen Kontaktdaten vor.

Angespannte Personalsituation

Bei der Sozialstation ist die Personalsituation durch unbesetzte Stellen, Krankheitsfälle und Schwangerschaften aktuell angespannt. Das geht aus dem schriftlichen Bericht von Geschäftsführerin Manuela Orlik hervor. Vor allem vormittags sei es schwierig, die Dienste zu planen, Wartezeiten bei den Patienten seien unvermeidbar. Zudem habe die Sozialstation mit Preissteigerungen zu kämpfen, unter anderem bei Hilfsmitteln. Seit August gebe es mit Violetta Seidel eine neue Pflegedienstleitung.

Termin

Die nächste Mitgliederversammlung des Katholischen Krankenpflegevereins ist am 13. Oktober 2023.