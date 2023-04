Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer mit wem und warum? Das ist die spannende Frage, auf deren Antwort die Republik derzeit hinfiebert. Für wen sie sich im bunten Angebot der politischen Programme und Kandidaten entscheiden würden, das haben rund 440 Schüler der Klassenstufen zehn bis 13 am Karolinen-Gymnasium bei der Juniorwahl dokumentiert. Das Ergebnis wird erst nach dem Termin der Bundestagswahl am 26. September verraten.

Die Stimmzettel sind nur halb so groß wie die Originale, die am Wahlabend in etwas mehr als zwei Wochen in Frankenthal ausgezählt werden. Ansonsten sind sie identisch: Die Namen der Direktkandidaten