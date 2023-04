Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Tennisnachwuchs hat ab Donnerstag die Anlage des TC Grün-Weiss Frankenthal am Strandbad im Griff. Knapp 120 Kinder und Jugendliche haben den Organisatoren zufolge für das Turnier im Rahmen des Wilson Junior Race, eine DTB-offene Turnierserie in der Metropolregion, gemeldet. Die Gastgeber haben bei den U10-Jungen gute Chancen auf den Turniersieg.

Wegen des Schulanfangs in einigen Bundesländern geht es bereits am Donnerstag los mit den Spielen. In neun Konkurrenzen gehen die Mädchen und Jungen an den Start. Wobei die Teilnehmerfelder bei