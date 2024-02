Mehrere Jugendliche haben am Freitag gegen 22.41 Uhr in der Kändelgasse in Großkarlbach zwei Autos beschädigt. Nach Polizeiangaben hat die Fahrzeugeigentümerin selbst drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren dabei beobachtet, wie sich diese an ihrem Wagen sowie an dem ihres Mannes zu schaffen machten. Die Frau sprach die jungen Leute auf deren Tun an, woraufhin diese das Weite suchten, wie die Polizei mitteilt. Die Schadenshöhe sei noch nicht bekannt. Die Beamten bitten Personen, deren Fahrzeug in der Nacht von Freitag auf Samstag ebenfalls beschädigt wurde oder die Hinweise zur beschriebenen Tat geben können, sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt zu melden, unter Telefon 06359 93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de.