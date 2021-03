Eine Joggerin und ihr Hund wurden am Donnerstag in Worms-Horchheim von einem vorbeifahrenden Auto angefahren und verletzt. Laut Polizei joggte die 45-Jährige gegen 17.20 Uhr auf dem Feldweg in Verlängerung der Wilhelm-Röpcke-Straße, als ein Auto mit nicht angepasster Geschwindigkeit in den Feldweg einfuhr. Aufgrund des Warnrufs eines Zeugen sprang die Joggerin zur Seite. Der Wagen fuhr ohne zu bremsen vorbei und rollte über den Fuß der Frau. Die 45-Jährige verletzte sich leicht. Auch der Hund kam mit leichten Verletzungen davon, als er vom PKW erfasst und ins angrenzende Feld geschleudert wurde. Das Fahrzeug fuhr bis zum Ende des Feldwegs weiter, drehte um und kam wieder zurück, ohne an der Unfallstelle anzuhalten. Die 49-jährige Fahrerin konnte ermittelt und zu Hause angetroffen werden. Sie gab an, sich infolge ihrer Diabetes-Erkrankung nicht an den Vorfall zu erinnern. Gegen die Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.