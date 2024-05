In der kommenden Woche muss auf einer Hauptverkehrsachse in Neustadt mit Behinderungen gerechnet werden: Von Montag, 6. Mai, bis Freitag, 10. Mai, muss eine Fahrspur der B39/ Landauer Straße wegen Arbeiten am Saalbau gesperrt werden. Das teilt die Stadt mit. Konkret geht es um die rechte Fahrspur aus Richtung Tal (von Westen) kommend. Der Verkehr wird an der Kreuzung Landauer Straße/Schillerstraße über die Linksabbiegerspur (in Richtung Schillerstraße) geführt. Das heißt, die B39/Landauer Straße bleibt jederzeit in beide Richtungen befahrbar. Wer aber von Richtung Osten zur Zwockelsbrücke links abbiegen will, hat nur eine verkürzte Abbiegespur zur Verfügung. Daher könne es zu Verkehrsbehinderungen kommen, heißt es in der Mitteilung der Stadt.