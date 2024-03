Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie sind unbekannt, aber nicht weniger talentiert: Komponistinnen der klassischen Musik. 250 davon hat der Berliner Musikwissenschaftler Arno Lücker in einem Buch vorgestellt, aus dem er am 19. März in Bobenheim-Roxheim liest. Warum es Frauen in dieser Musikszene schwer hatten, erklärt er im Gespräch mit Alexander Hogrefe.

Warum haben Sie sich entschieden, ein Buch über Komponistinnen zu schreiben?

Ursprünglich habe ich an einer Online-Serie zu diesem Thema für das „VAN“-Magazin