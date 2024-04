Da die Tiefbauarbeiten in der Industriestraße, Ecke Zeppelinstraße, noch nicht abgeschlossen sind, bleibt die dortige Teilsperrung von Gehweg und Fahrbahn bis Freitag, 3. Mai, bestehen. Wie die Stadt weiter mitteilt, kommt es in der derzeit bestehenden Einbahnstraßenregelung von Samstag, 20. April, bis Montag, 22. April, zu weiteren Einschränkungen in Form einer Teilsperrung. Grund ist die Auswechslung einer Gasschieberkappe. Für die Dauer der Arbeiten ist die Einfahrt in die Industriestraße von der Carl-Benz-Straße und Beindersheimer Straße aus nicht möglich. Die Zufahrt in die Zeppelinstraße ist für Lastwagen mit einem Gewicht über 3,5 Tonnen nur über die Robert-Bosch-Straße möglich. Wie es in der Mitteilung weiter heißt, kann die Carl-Zeiss-Straße ab Dienstag, 23. April, vom Kreisel kommend wieder befahren werden. Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist.