Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Faschingsstimmung für den Piks: Mit diesem Rezept wurde die erste reine Kinderaktion in der Impfstelle in der Mörscher Straße zu einem spaßigen Happening für die jüngsten Impflinge. Die fällige Spritze geriet da glatt zur Nebensache. Dennoch blieben am Samstag knapp drei Viertel der Impfdosen übrig.

Die Skepsis in den Kindergesichtern ist schnell weggewischt beim Anblick von Kapitän Leo. Das freundliche Strandbad-Maskottchen lädt als plüschiger Türsteher